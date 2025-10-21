Названы «волшебные» свойства какао

Ежедневный прием добавок с экстрактом какао снижает уровень ключевых маркеров воспаления у пожилых людей, что указывает на его значимую роль в защите сердца.

Группа ученые заявила, что прием экстракта какао снижает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 27%.

В рамках исследования ученые собрали и проанализировали образцы крови 598 человек, чтобы измерить несколько биомаркеров воспалительного старения: три провоспалительных белка (С-реактивный белок, интерлейкин-6 и фактор некроза опухоли-альфа), один противовоспалительный белок (интерлейкин-10) и один белок, участвующий в иммунных процессах (интерферон-гамма).

При сравнении изменений этих биомаркеров, измеренных через год и два года после начала исследования, было обнаружено, что уровень С-реактивного белка снижался на 8,4% ежегодно, в то время как другие биомаркеры оставались относительно стабильными или незначительно повышались, пишет Коммерсант.

Выяснилось, что hsCRP — маркер воспаления, который может сигнализировать о повышенном риске сердечно-сосудистых заболеваний, — снизился у участников, принимавших добавку с экстрактом какао.

Предыдущие исследования показали, что экстракт какао снижает уровень воспалительных биомаркеров благодаря флаванолам — биологически активным соединениям, которые содержатся не только в какао-бобах, но и в ягодах, винограде, чае и других продуктах растительного происхождения. Флаванолы (флавонолы) — группа растительных полифенолов, которые входят в класс флавоноидов.