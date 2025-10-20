Популярное обезболивающее оказалось эффективным защитником от рака

Ибупрофен — привычное средство от головной боли и воспалений — может обладать неожиданным эффектом. Новые исследования показывают, что этот популярный препарат способен снижать риск некоторых видов рака, в том числе рака эндометрия — самой распространенной формы рака матки. Об этом сообщает портал The Conversation.

© Газета.Ru

Ученые связывают этот эффект с тем, что ибупрофен относится к группе нестероидных противовоспалительных средств (НПВС), которые подавляют активность фермента циклооксигеназы (COX). В организме COX-2 отвечает за воспалительные процессы, а хроническое воспаление давно считается одним из факторов, способствующих развитию злокачественных опухолей.

Согласно исследованию, проведенному в рамках проекта Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian (PLCO), ученые проанализировали данные более 42 тысяч женщин в возрасте 55–74 лет за 12 лет наблюдений. Оказалось, что у тех, кто принимал не менее 30 таблеток ибупрофена в месяц, риск развития рака эндометрия был на 25% ниже, чем у тех, кто принимал менее четырех таблеток. Особенно выраженным эффект оказался у женщин с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Любопытно, что аспирин — другое распространенное НПВС — не показал аналогичного защитного действия, хотя в других работах он снижал риск повторного возникновения рака кишечника.

Ибупрофен может оказывать защитный эффект и против других опухолей — кишечника, груди, легких и простаты. Например, у пациентов с уже перенесенным раком кишечника, регулярно принимавших ибупрофен, риск рецидива был ниже. Лабораторные исследования показывают, что препарат может замедлять рост опухолевых клеток, делая их более чувствительными к химиотерапии.

Ученые также отмечают, что ибупрофен способен влиять на активность генов, связанных с ростом и устойчивостью раковых клеток — таких как HIF-1α, NFκB и STAT3. Подавляя их активность, препарат делает опухолевые клетки более уязвимыми.

Однако исследователи подчеркивают: самолечение недопустимо. Длительный прием ибупрофена в высоких дозах может привести к язвам желудка, внутренним кровотечениям, повреждению почек и сердца. Препарат также взаимодействует с антикоагулянтами и антидепрессантами, усиливая побочные эффекты.

Хотя открытие дает надежду на новые методы профилактики рака, специалисты советуют пока не использовать ибупрофен как средство защиты от опухолей. Гораздо эффективнее снижать риски естественным путем — сбалансированным питанием, физической активностью и контролем веса.