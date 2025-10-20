В России создали антибиотик против устойчивых бактерий

Химики Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с российскими и индийскими коллегами синтезировали новые соединения, которые могут лечить инфекции, вызванные устойчивыми к антибиотикам бактериями. Исследование опубликовано в журнале Journal of Molecular Structure.

Ученые использовали модифицированные формы ибупрофена и мефенаминовой кислоты, добавив к ним элементы азогетероциклов. Такой подход позволил снизить токсичность известных веществ и при этом сохранить их противовоспалительные и антибактериальные свойства. Из восьми созданных соединений два показали особенно высокую активность.

По словам исследователей, новые вещества воздействуют на организм сразу по двум направлениям — снижают воспаление и боль. Они блокируют фермент циклооксигеназу, что предотвращает образование простагландинов. Поэтому снижается боль и отек.

Эффективность соединений проверили на нескольких видах бактерий, включая кишечную палочку, сенную палочку, клебсиеллу и золотистый стафилококк. Наибольший эффект наблюдался именно против стафилококка, одной из самых опасных внутрибольничных инфекций.

При сравнении с диклофенаком новые вещества показали более сильное противовоспалительное действие при меньших дозах, а по активности против бактерий оказались сопоставимы с гентамицином.