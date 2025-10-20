Назван неочевидный фактор преждевременной смерти

Скорость утраты зубов у пожилых людей может указывать на риск преждевременной смерти. К такому выводу пришли ученые из Сычуаньского университета (Китай). Результаты исследования опубликованы в журнале BMC Geriatrics.

В исследовании приняли участие 8073 пожилых человека. За состоянием здоровья испытуемых наблюдали в среднем в течение 3,5 лет. Анализ показал: чем быстрее человек теряет зубы, тем выше вероятность летального исхода — даже если изначально количество зубов было небольшим. Связь сохранялась после учета различных факторов, включая возраст, пол, образование, физическую активность, курение и употребление алкоголя.

Авторы подчеркивают, что сама по себе потеря зубов не является причиной смерти. Однако она может быть признаком скрытых проблем в организме — таких как хроническое воспаление, сердечно-сосудистые заболевания или нарушения обмена веществ. Кроме того, отсутствие зубов затрудняет питание, препятствует поступлению важных веществ и может способствовать общему ослаблению организма.

Исследователи рекомендуют не игнорировать здоровье полости рта. По их мнению, регулярные визиты к стоматологу, хорошая гигиена и отказ от курения помогают не только сохранить зубы, но и продлить жизнь. Мониторинг темпов потери зубов может стать простым способом оценки общего состояния здоровья пожилого человека и раннего выявления рисков.

