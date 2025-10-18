Разработана программа диагностики диабета

Онлайн-калькулятор для определения типа сахарного диабета у молодых пациентов разработали ученые из Научно-исследовательского института терапии и профилактической медицины (НИИТПМ) в Новосибирске. Программа позволит врачам за несколько минут установить вероятность того или иного типа диабета в процентах, сообщила ТАСС старший научный сотрудник института, врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Алла Овсянникова.

"Мы разработали онлайн-калькулятор, который будет доступен всем эндокринологам на их приемах. Там несколько простых составляющих - нужно будет знать возраст, пол, уровень глюкозы, гликированного гемоглобина, наследственность и еще несколько показателей", - сказала она.

По ее словам, калькулятор анализирует введенные параметры и выдает процентную вероятность каждого типа диабета. Использовать программу можно будет как с компьютера, так и со смартфона.

Онлайн-калькулятор создан на основе медицинской базы данных. Специалисты по статистике определили ключевые факторы, указывающие на разные типы диабета, на основе которых программисты разработали приложение. Патент на разработку планируют получить в 2026 году, после чего калькулятор начнут внедрять в медицинских учреждениях.

НИИТПМ является филиалом Федерального исследовательского центра Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН. В институте ведется разработка и внедрение новых методов диагностики и лечения терапевтических заболеваний.