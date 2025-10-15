Совершен прорыв в лечении бесплодия

Японские исследователи впервые смогли вернуть выработку сперматозоидов у животных с генетическим бесплодием, используя технологию доставки мРНК в ткани яичка. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS ).

Команда из Университета Осаки ввела в яички мышей липидные наночастицы с мРНК гена Pdha2, необходимого для нормального сперматогенеза. Уже через три недели в тканях появились зрелые сперматозоиды, а при помощи метода ИКСИ (введение сперматозоида в яйцеклетку) удалось получить здоровое потомство. Генетический анализ подтвердил, что вмешательство не вызвало изменений в ДНК — мРНК действовала временно, не интегрируясь в геном.

Ученые считают, что метод может стать основой новой терапии мужского бесплодия, вызванного нарушением работы генов, отвечающих за образование сперматозоидов. По словам авторов, в будущем подобную технологию можно будет использовать и у людей — например, для восстановления фертильности при необструктивной азооспермии, одной из самых сложных форм мужского бесплодия.

Ранее ученые выяснили, что мужчины с более высоким качеством спермы живут дольше.