Как проживание рядом с полем для гольфа сказывается на здоровье

Переезд ближе к полю для гольфа может сделать вас ближе к природе. Но и у этого есть негативная сторона.

Исследования неизменно показывают, что проживание рядом с зелёными насаждениями связано с более низким риском развития болезней сердца и ожирения. По данным учёных, это может снизить уровень гормонов стресса, побудить заниматься спортом, улучшить память и внимание.

В рамках одной научной работы эксперты пришли к выводу, что каждое увеличение на 10% доступа к зелёным и синим пространством связано со снижением риска развития депрессии и тревожности на 7%.

Сама игра в гольф тоже имеет доказанную пользу для здоровья. В 2023 году оказалось, что 18-луночный раунд игры в гольф (без использования колясок) благоприятнее всего влияет на сердечно-сосудистую систему по сравнению с часом быстрой ходьбы и часом скандинавской ходьбы. В частности, он снижает артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови.

© Getty images

Согласно результатам других научных работ, занятия гольфом полезны для когнитивных функций, особенно пожилых. Также этот вид спорта помогает укрепить и развить социальные связи.

В целом регулярная игра в гольф может привести к более долгой и здоровой жизни. Учёные обнаружили, что у людей, регулярно играющих в гольф, риск смертности снижается на 40%.

Но есть один неприятный нюанс. Как показало исследование 2025 года, существует возможная связь между болезнью Паркинсона и близостью к полям для гольфа. Она объясняется воздействием пестицидов. Некоторые химикаты, которые используются для поддержания первозданного состояния полей для гольфа, нейротоксичны. В ряде других научных работ они связываются с болезнью Паркинсона.

В одном из недавних исследований отмечается, что у людей, проживающих в пределах 1,6 км от поля для гольфа, вероятность развития болезни Паркинсона на 126% выше, чем у тех, кто живёт на расстоянии 9 км и более. Этот риск был почти в два раза выше для тех, кто жил в той же зоне водоснабжения, где находилось поле. Вероятно, факторами риска оказались грунтовые воды, загрязнённые пестицидами, а также воздух.

