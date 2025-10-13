Ученые смогли вылечить бесплодие

Японские молекулярные биологи разработали экспериментальную РНК-терапию, способную восстанавливать нормальную работу гена PDHA2, мутации в структуре которого приводят к развитию тяжелых форм мужского бесплодия. Работа данной терапии была успешно проверена в опытах на бесплодных самцах мыши, сообщила пресс-служба Университета Осаки.

© Unsplash

«Использование полностью синтетических жировых наночастиц для доставки молекул РНК в клетки половых органов минимизирует риск внесения нежелательных изменений в структуру генома гамет. Этот подход позволил нам полностью восстановить процесс формирования половых клеток у животных с конкретной формой мужского бесплодия», — пояснил профессор Университета Осаки (Япония) Масахито Икава, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают ученые, у примерно половины носителей азооспермии, одной из самых тяжелых форм мужского бесплодия, проблемы с продолжением рода возникают по той причине, что в их ДНК присутствуют мутации, вызывающие сбои в процессе мейоза. Так биологи называют особую форму деления половых клеток, в результате которой возникают гаметы не с двойным, а одинарным набором хромосом.

Японские биологи разработали экспериментальную РНК-терапию, нацеленную на исправление одной из подобных мутаций, возникающей внутри гена PDHA2, который играет важную роль в мейозе мужских половых клеток. Для ее создания ученые разработали специальные жировые наночастицы, способные проникать в "заготовки" половых клеток и доставлять в них РНК-копии исправной формы гена PDHA2.

Для предотвращения срабатывания терапии в других тканях половых органов ученые встроили в молекулы РНК специальные последовательности, которые вели к блокировке ее чтения при попадании ее цепочек во вспомогательные клетки. Удостоверившись в избирательности ее действия, биологи проверили работу данной экспериментальной терапии на бесплодных самцах мыши, в чьем геноме присутствовала дефектная копия PDHA2.

Проведенные учеными наблюдения показали, что РНК-терапия перезапустила мейоз в 55% регионов половых органов самцов, в результате чего в них сформировались полноценные половые клетки. Это позволило ранее бесплодным самцам продолжить род посредством процедуры ЭКО и зачать 26 здоровых и фертильных мышат, в чьем геноме ученые не обнаружили аномалий или повреждений. Успешное завершение этих опытов дает надежду на создание РНК-терапии для бесплодных мужчин с аналогичными мутациями, подытожили ученые.

О мужском и женском бесплодии

По текущим оценкам Всемирной организации здравоохранения, около 10-15% семейных пар в западных странах не способны продолжить род из-за бесплодия одного из супругов, причем доля бесплодных мужчин и женщин примерно равна. Большая часть из них теряет фертильность в возрасте 40-55 лет, что связано как с вредными привычками и другими особенностями стиля жизни, так и с генетикой.