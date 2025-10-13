ASTRO: лучевая терапия облегчает боль при артрите

Ученые из Южной Кореи установили, что низкие дозы лучевой терапии способны облегчить боль при артрите коленных суставов без необходимости хирургического вмешательства. Результаты исследования представлены на ежегодной конференции Американского общества радиационной онкологии (ASTRO).

© Газета.Ru

В исследовании приняли участие 114 пациентов с остеоартритом колена. Добровольцев разделили на три группы: две проходили курс лучевой терапии в разных дозировках, а третья получала плацебо. Лучевая терапия – это метод лечения онкологических заболеваний с помощью ионизирующего облучения. Такое излучение создается с помощью специальных аппаратов, в которых используется радиоактивный источник.

После шести сеансов пациенты, подвергшиеся более высоким дозам облучения, сообщили о заметном снижении боли и улучшении физического состояния. При этом серьезных побочных эффектов зафиксировано не было.

Отмечается, что интенсивность лучевой терапии в эксперименте была в десятки раз ниже той, что необходима для лечения рака. Ученые отмечают, что такой уровень облучения считается безопасным для организма.

По словам радиационного онколога Бен Хек Кима из Сеульского национального университета, этот метод может стать эффективной альтернативой между медикаментозным лечением и хирургической заменой сустава, особенно для пациентов, которым плохо помогают обезболивающие или инъекции.