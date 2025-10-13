Развеян миф о «неожиданных» инфарктах

Самым частым фактором риска стало повышенное артериальное давление, предшествовавшее более 93% сердечно-сосудистых событий. За ним следуют высокий уровень холестерина.

Ученые из Университета Ёнсе выяснили, что более 99% случаев «внезапного» инфаркта, инсульта и сердечной недостаточности объясняют четыре фактора: высокое давление, повышенный уровень холестерина, избыток сахара в крови и курение.

Результаты научной работы опубликованы в The Journal of the American College of Cardiology.

Эксперты изучили данные более девяти миллионов взрослых из базы Национальной службы медстрахования Республики Корея и результаты американского Многоэтнического исследования атеросклероза (MESA). За участниками наблюдали на протяжении до 20 лет. Ученые отмечали случаи серьезных сердечно-сосудистых событий и отслеживали, какие факторы риска были у пациентов до наступления критического состояния.

В более 99% случаях был выявлен хотя бы один из четырех факторов. Даже среди женщин младше 60 лет, у которых самый низкий риск инфаркта, инсульта и сердечной недостаточности, более 95% этих недугов сопровождались наличием этих состояний.

Самым частым фактором риска стало повышенное артериальное давление, предшествовавшее более 93% сердечно-сосудистых событий. За ним следуют высокий уровень холестерина, повышенный уровень сахара в крови и курение. Исследование установило, что риски повышались даже при показателях, не считающихся критическими. К примеру, давление выше 120/80 миллиметров ртутного столба уже увеличивало вероятность неблагоприятного исхода.

Один из авторов исследования, кардиолог Северо-Западного университета Филипп Гринланд отметил, что новое исследование может изменить подход к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний: акцент нужно делать на эффективном контроле этих четырех факторов, а не на поиске редких и плохо поддающихся воздействию причин.

