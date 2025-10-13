Как чай поможет укрепить ваши кости

Чай поможет укрепить ваши кости
Для здоровья костей обычно рекомендуют есть больше продуктов, богатых кальцием, заниматься силовыми упражнениями и избегать напитков с кофеином. Однако если вы любите чай, то, возможно, вам не стоит от него отказываться.
Наблюдательные исследования показали, что употребление чая не способствует потере кальция или снижению плотности костей.
Учёные полагают, что противовоспалительные свойства чая связаны с его благотворным влиянием на кости.
Согласно результатам некоторых научных работ, для женщин в менопаузу соединения в зелёном чае могут обладать эстрогеноподобной активностью. Это может помочь организму поддерживать здоровье костей после естественного снижения уровня эстрогена.
Результаты исследования, проведённого в 2022 году с участием 3530 женщин в постменопаузе, показали: у участниц, которые каждый день пили 1-3 чашки зелёного чая, были гораздо ниже оказатели остеопении (ослабления костей) и остеопороза (снижения костной массы), чем у тех, кто не употреблял зелёный чай вообще или пил менее 1 чашки в день.
Учёные также обнаружили, что у людей с генетической предрасположенностью к употреблению большего количества чая с большей вероятностью минеральная плотность костной ткани увеличивается. Наиболее заметно это было среди людей в возрасте от 45 до 60 лет.
