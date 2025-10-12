Назван препарат, опасный для людей с деменцией

Препарат рисперидон, используемый для лечения поведенческих симптомов у пациентов с деменцией, повышает риск инсульта. К такому выводу пришли исследователи Лондонского университета Брунеля. Результаты их работы опубликованы в British Journal of Psychiatry (BJP).

Рисперидон — антипсихотическое средство, назначаемое пациентам с деменцией при выраженной агрессии, особенно в случаях, когда другие подходы не помогают. В Великобритании только этот тип нейролептика официально разрешен к применению при деменции.

Авторы проанализировали обезличенные данные Национальной службы здравоохранения Великобритании за период с 2004 по 2023 год. В исследование включены пациенты, принимавшие рисперидон, и контрольная группа, не получавшая препарат.

Результаты показали: при приеме рисперидона у перенесших инсульт риск повторного нарушения мозгового кровообращения составил 22,2 случая на тысячу человек в год, тогда как у тех, кто не принимал препарат, — 17,7. У пациентов без инсульта в анамнезе показатели тоже отличались: частота возникновения патологии составила 2,9 случая на 1000 человек в год при приеме рисперидона и 2,2 — без него.

Также ученые отметили, что риск был выше у тех, кто принимал препарат непродолжительное время — до 12 недель. Согласно действующим рекомендациям, рисперидон следует применять не более шести недель при тяжелых симптомах, однако в ряде случаев он используется дольше, а практики контроля различаются в зависимости от региона.