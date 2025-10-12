Врачи признали наличие нового типа диабета

Сегодня диагноз диабет имеют более 11% населения Земли. При этом 40% из них не знают о своей болезни.

Теперь Международная федерация диабета официально объявила о наличии еще одного типа диабета. Врачи назвали диабет 5-го типа самостоятельной болезнью.

Отмечается, что болезнь чаще всего выявляют у людей, проживающих в странах с низким уровнем дохода. Болезнь характеризуется низким весом и дефицитом инсулина.

При 5-м типе инсулиновая недостаточность не имеет аутоиммунной природы. Болезнь развивается на фоне дефицита питательных веществ для полноценного формирования поджелудочной железы и ее функций. Небольшие размеры органа повышают риск диабета, так как сокращается количество клеток, ответственных за выработку инсулина.