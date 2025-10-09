Китайские врачи трансплантировали человеку печень свиньи

Ученые из Китая впервые в мире успешно трансплантировали человеку печень, генетически модифицированной свиньи, как указано в публикации в журнале Journal of Hepatology.

Пациент — 71-летний мужчина, страдавший раком печени. В течение "непревзойденных" 38 дней организм не проявлял признаков отторжения трансплантата.

Затем отторжение все-таки возникло, и несмотря на проводимую терапию, у больного развилось сильное кровотечение, которое стало причиной летального исхода.

Тем не менее, специалисты расценивают процедуру как удачную: она продемонстрировала, что печень свиньи способна выполнять ключевые функции в теле человека.