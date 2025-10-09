На Камчатке создали необычную маску для лица из водорослей

Ученые Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга создали маску для лица из бурых водорослей в форме таблетки, которая при растворении в 10 мл воды превращается в плотную маску для лица. Маска сохраняет активные вещества и удобна для хранения. Об этом «Газете.Ru» рассказали в КамГУ им. Беринга.

В основе — бурые водоросли камчатского шельфа (среди них виды, не встречающиеся больше нигде, кроме Камчатки), лечебная грязь озера Утиное и кофеин. После нанесения маска застывает и работает как мягкий пилинг: удаляет омертвевшие клетки, уменьшает морщины и дает лифтинг-эффект.

«Это наше ноу-хау, аналогов пока нет. Маска наносится, застывает, а при снятии уходит грязь и омертвевшие частички кожи. Это обеспечивает омолаживающий эффект — кожа становится гладкой, морщины менее заметными. По сути, профессиональный скраб-пилинг в деликатной форме», — рассказал руководитель команды исследователей, кандидат биологических наук Станислав Рогатых.

Таблетки содержат экстракт грязи озера Утиное — единственного разведанного месторождения лечебной грязи на Камчатке. Этот природный ил подпитывается термальными источниками и применяется в санаториях для лечения остеохондроза и псориаза. Бурые водоросли содержат альгинаты — соединения, близкие к аминокислотам, которые взаимодействуют с кожей, замещая отмершие клетки.

«Препарат ускоряет рассасывание подкожных кровоподтеков. Мягкое сосудорасширяющее действие активизирует кровообращение и выводит продукты распада клеток крови», – отметил Рогатых.

Приготовлением таблеток занимается фармацевт команды, который экспериментирует с технологиями обработки различных водорослей, — каждый вид ведет себя по-разному. Кроме того, команда создала около 50 экспериментальных рецептур косметических средств на основе местного природного сырья. К концу 2025 года планируется отобрать 12 продуктов для сертификации и вывода на рынок.