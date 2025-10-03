В РФ нашли способ снизить проявление ПТСР у мышей

Специалисты Института перспективных исследований мозга МГУ им. М. В. Ломоносова нашли способ снизить интенсивность проявления посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) у мышей, используя противоопухолевый препарат. Об этом сообщила ТАСС младший научный сотрудник института Ольга Ивашкина.

Препарат вызывает гибель быстроделящихся клеток, включая раковые. Авторы вводили его до выработки у мышей синдрома и применяли при его проявлениях спустя время.

"Этот препарат прошел все стадии клинических исследований, он допустим для использования в отношении человека. Использование <…> позволило снизить такие проявления травматической памяти как замирание или затаивание животного на долгое время. Люди с ПСТР в такие моменты падают на землю и закрывают голову руками. При введении препарата интенсивность реакции значимо снижалась", - рассказала она корреспонденту ТАСС.

Ученые применяли препарат в двух ситуациях: до события, вызывавшего развитие ПТСР, и при повторении этой ситуации, которое вызывало всплеск активности ассоциативной памяти. Авторы также изучили на клеточном уровне влияние на проявление ПТСР у мышей ингибирующих ферментов, блокирующих синтез белка, который отвечает за ассоциативную память. Этот подход также привел к снижению интенсивности указанных симптомов.

Представитель института отметила, что развитие ПТСР происходит не сразу: у людей формирование синдрома занимает несколько недель, у мышей, живущих меньше, - около семи дней. При этом событие, вызвавшее травму, на долгое время усиливает активность многих структур мозга животного.