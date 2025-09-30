Ученые перечислили ухудшающие память продукты

Исследователи из института Вирджиния Тек выяснили, что некоторые категории ультрапереработанных продуктов представляют опасность для человеческого мозга. Исследование опубликовано в научном журнале The American Journal of Clinical Nutrition.

По данным ученых, переработанное мясо и сладкие газированные напитки вызывают нарушение памяти у пожилых людей.

Исследование проводилось на протяжении семи лет: в нем приняли участие более пяти тысяч американцем возрастом старше 55 лет. Эксперты анализировали их рацион и проверяли память при помощи специальных тестов.

Так, ежедневное употребление одной порции переработанного мяса увеличивало риск проблем с памятью на 17 процентов, а каждая порция газировки добавляла еще шесть процентов. У тех, кто регулярно сочетал оба продукта, снижение когнитивных функций наступало заметно быстрее, отмечается в исследовании.

Ученые из университетов Бен-Гуриона, Гарварда и Лейпцига выяснили, что зеленая средиземноморская диета может замедлить процессы старения мозга. По мнению исследователей, защитный эффект обеспечивают противовоспалительные соединения, которые содержатся в зеленом чае и манкае.