В России нашли способ снизить побочные эффекты химиотерапии

Специалисты Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ) совместно с коллегами из университета ИТМО разработали новый метод доставки противораковых препаратов. Технология позволяет снизить негативное воздействие химиотерапии на здоровые ткани организма.

Ученые использовали наночастицы из диоксида кремния, покрытые липидной оболочкой на основе лецитина. Этот природный компонент составляет значительную часть человеческого мозга, что снижает риск отторжения и иммунной реакции. Лецитиновая оболочка делает наноконтейнеры менее заметными для здоровых клеток.

Эксперименты показали, что около 80% лекарственного вещества высвобождается непосредственно в раковых клетках. При этом препарат поступает постепенно, создавая накопительный эффект в области опухоли. Такой подход увеличивает эффективность лечения и уменьшает побочные эффекты.

Новая система также обеспечивает лучшую сохранность лекарств, защищая их от воздействия кислорода и света.