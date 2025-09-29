Ученые назвали десять необычных фактов о сердце

29 сентября во всем мире отмечают Всемирный день сердца. Специалисты Пермского Политеха подготовили подборку малоизвестных фактов о главном органе кровообращения человека — от первых ударов в утробе матери до реакции сердечной мышцы на музыку и космос. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

© Газета.Ru

Как рассказал кандидат медицинских наук Сергей Солодников, сердце начинает формироваться уже на второй неделе беременности, а первые сокращения фиксируются на 21–23 день, примерно к четвертой неделе. К восьмой неделе оно приобретает привычное четырехкамерное строение. В среднем за сутки сердце сокращается около 100 тысяч раз, а частота пульса зависит не только от возраста и пола, но и от темперамента, времени года и даже температуры тела. Например, у женщин сердце бьется быстрее, чем у мужчин, а у холериков и меланхоликов частота сокращений выше, чем у сангвиников и флегматиков.

Различия между полами затрагивают и продолжительность жизни. По словам младшего научного сотрудника лаборатории биожидкостей ПНИПУ Нурслу Кдралиевой, мужские сосуды теряют эластичность раньше из-за снижения уровня тестостерона после 30 лет, тогда как у женщин эстроген защищает сосуды дольше. В среднем женщины живут на 10 лет дольше.

В космосе сердце тоже ведет себя необычно: в невесомости из-за перераспределения жидкости оно уменьшается в объеме, но после возвращения на Землю восстанавливается. А вот музыка способна синхронизировать сердечный ритм: спокойные мелодии замедляют сокращения, а классические произведения Иоганнеса Брамса вызывают наибольшую гармонизацию ритма.

Ученые подсчитали: даже в состоянии покоя сердце вырабатывает до 2,5 гигаджоулей энергии в сутки — этого хватило бы, чтобы автомобиль проехал 32 километра. За жизнь этот запас энергии равен поездке на Луну и обратно.

При этом специалисты предостерегают от популярного мифа о пользе красного вина для сердца.