Опровергнута эффективность популярного совета для похудения

Одно из самых цитируемых исследований о том, что ежедневное употребление небольшого количества яблочного уксуса помогает сбрасывать вес, официально отозвано. Работа содержала статистические ошибки и не могла быть воспроизведена в повторных проверках, заявили представители издательства BMJ Group. Работа опубликована в журнале BMJ Nutrition Prevention & Health.

Авторы исследования из Ливана признали «честные ошибки» и согласились с решением об отзыве. Тем не менее именно эта работа за последний год стала основой сотен публикаций в интернете, где яблочный уксус превозносили как средство для похудения.

«Мы должны скептически относиться к вещам, которые звучат слишком хорошо, чтобы быть правдой», — сказала австралийский эксперт по общественному здоровью Розмари Стэнтон, одной из первых раскритиковавшая статью.

Бум интереса к продукту подогрел и сериал Netflix «Apple Cider Vinegar», вышедший в январе: после него уксус окончательно превратился в символ непроверенных «чудо-советов» из соцсетей.

По словам Стэнтон, многие другие заявления о пользе яблочного уксуса также не подтверждаются наукой. Вопреки рекламе, он не является значимым источником калия, кальция или магния. Более того, кислота повреждает зубную эмаль, поэтому врачи рекомендуют после употребления тщательно полоскать рот водой.