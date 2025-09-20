Компания Илона Маска собирается в октябре начать в США клинические испытания технологии, позволяющей преобразовывать мысли человека в текст с помощью чипа.

Импланты будут установлены добровольцам с нарушениями речи. Чипы с помощью искусственного интеллекта будут переводить нейронные сигналы в текст и передавать их на внешние устройства, сообщает Bloomberg.

По словам президента компании Донджина Сео, в перспективе технология позволит считывать мысленную речь быстрее, чем человек может вербализовать мысли.

Компания уже реализует пять других клинических исследований имплантатов для управления электронными устройствами компьютеры или роботизированные манипуляторы.

Ранее Илон Маск объявил о запуске беспилотных роботизированных такси в городе Остин. Автомобили под управлением искусственного интеллекта выехали на улицы столицы штата Техас в воскресенье, 22 июня. Всего на дороги планируется вывести порядка 10 автомобилей. Если проект окажется удачным, автопарк расширят до нескольких тысяч автомобилей.