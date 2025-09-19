Матвиенко рассказала, как добиться прорыва в лечении онкологии

Импульсом к прорывному развитию в области онкологии станут повышенное внимание к проблеме, обмен передовым опытом и объединение усилий. Об этом 17 сентября заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

© РИА Новости

Ее приветствие участникам Международного Форума онкологии и радиотерапии «Ради жизни» огласила вице-спикер палаты регионов Инна Святенко. Политик отметила, что мероприятие позволяет отечественным и иностранным специалистам плодотворно сотрудничать и обсуждать научно-практические и организационные вопросы оказания онкологической помощи.

Благодаря современным технологиям диагностики и внедрению новейших методов лечения и реабилитации в области онкологии удалось достигнуть значительных успехов, подчеркнула Матвиенко, уточнив, что врачи могут выявлять очаги заболевания на ранней стадии и оказывать пациентам квалифицированную помощь.

В то же время онкологические болезни остаются одними из наиболее распространенных в мире, констатировала председатель Совфеда.

«Повышенное внимание к этой проблеме, обмен передовым опытом и объединение усилий станут импульсом к прорывному развитию в области онкологии. Стоит ответственная задача — сохранить эффективную, устойчивую работу всей системы оказания онкологической помощи, продолжить дальнейшее совершенствование профилактических мероприятий по предупреждению онкологических заболеваний», — заключила Матвиенко, выразив уверенность, что участникам форума удастся выработать новые решения для сохранения здоровья жителей.

Святенко, в свою очередь, указала на повышение доступности онкологической помощи в регионах страны. Россияне могут пройти профосмотры и получить качественную медицинскую помощь в рамках проекта «Онкопатруль», добавила сенатор.