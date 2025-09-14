В мозге найден участок, который тянет выпить
Лучшее понимание зависимости
Последствия исследования выходят далеко за рамки алкоголизма. Условные сигналы, связанные с негативным подкреплением — стремлением действовать ради избавления от боли или стресса, — универсальны для мозга и могут управлять поведением человека не только при зависимостях, но и при тревожных расстройствах, обучении страху и травматическом избегании.
«Это открытие может применяться не только к алкоголизму, но и к другим расстройствам, в которых люди застревают в разрушительных циклах», — считает Неделеску.
В будущем команда планирует расширить исследования: включить самок, а также изучить нейрохимические вещества, выделяющиеся в PVT, когда подопытные сталкиваются с сигналами, связанными с облегчением негативного состояния. Если удастся определить конкретные молекулы, это откроет путь к разработке препаратов, воздействующих на них.
Исследование стало важным сдвигом в понимании природы зависимости в фундаментальной науке, уверен Вайсс.
«Психологи давно знают, что зависимость — это не только погоня за удовольствием, но и попытка уйти от негативных состояний. Теперь мы знаем, где именно в мозге закрепляется это обучение, и это большой шаг вперед», — заключил он.