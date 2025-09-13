Ученые выяснили, полезен ли «самурайский присед»

Японские исследователи из Университета Тохоку обнаружили, что традиционное упражнение Rei-ho, выполнявшееся самураями как элемент этикета, может укрепить ноги всего за пять минут в день. В частности, оно повышает силу разгибателей коленей на 26%.

В исследовании приняли участие 34 здоровых взрослых «без опыта Rei-ho». Половина выполняла упражнения по 5 минут (10−12 медленных приседаний и 10 медленных подъёмов со стула) минимум четыре дня в неделю в течение трёх месяцев. Другая половина продолжала обычный образ жизни.

После трёх месяцев участники группы Rei-ho показали значительное улучшение силы колен, тогда как у контрольной группы прирост был лишь 2−3%, что объясняется «естественными колебаниями». Некоторые испытывали лёгкую боль в коленях или спине, но это не мешало продолжать занятия.

Преимущество метода в том, что он не требует оборудования, безопаснее тяжёлых тренировок с весами и легко вписывается в повседневную жизнь. Несмотря на то, что исследование проводилось на относительно молодых и здоровых взрослых, авторы считают, что упражнения могут помочь пожилым людям укреплять ноги.

