Найден способ продлить молодость на десятилетия

Исследование, опубликованное в журнале Cell, описывает, как специальный препарат, вводимый с помощью инъекций, заставляет иммунную систему уничтожать старые клетки. Это дает толчок для роста новых и восстановлению организма.

© РИА Новости

Новинка уже проверена на пожилых макаках — результаты оказались успешными, без побочных эффектов. Животные стали лучше себя чувствовать: у них улучшились репродуктивные функции и память, начался процесс восстановления тканей. Снизился и уровень хронических воспалений.

Макаки «помолодели» примерно на два с половиной года, что, по расчетам ученых, для человека соответствует семи годам. Это открывает большие перспективы для будущих исследований и возможного применения в медицине.

В Томске синтезировали вещество для борьбы с опухолями. Также ученые из Австралии развеяли миф о главной причине хруста в коленях.