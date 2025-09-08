Медикам предложили использовать ИИ в качестве «ассистента»

Нейросети внедряются в систему здравоохранения повсеместно.

Специалист может консультироваться с искусственным интеллектом, но проверять ответы. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился терапевт-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алексей Парамонов.

«Проблема с ИИ в том, что он в целом внедряется на уровне системы здравоохранения. Кривые смертности будут идти вниз, а, соответственно, выживаемости — вверх. Но лес рубят, щепки летят. Если ему положить тапок в систему для оценки маммографии, он описывает молочную железу. Он будет ошибаться часто в глупых вопросах, которые врач бы очень быстро просёк. Нет, он будет, конечно, прогрессировать. В каких-то вопросах он уже неплох. Я скажу, что, может быть, он не очень хорошо, на мой взгляд, местами мыслит, но очень много знает. Я его использую именно для общения. И уже сейчас он должен быть ассистентом врача. Современный врач, если это задача не лечения соплей, не совершенный стандарт какой-то простой, должен обсуждать, искать информацию в интернете в реальном режиме прямо на приёме и использовать как инструмент искусственный интеллект, и опять же заставлять искусственный интеллект искать эти статьи и проверять его. Иногда он тебе ответ даёт красивый, а когда заходишь в его источники, он соврал. Но пока его приходится проверять».

Ранее в Депздраве Москвы сочли «благом» внедрение ИИ в медицину. Технологии полезны и пациентам, и врачам, так как сокращают рутинную работу, ускоряют назначение исследований и постановку диагнозов.