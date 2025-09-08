Исследователи выяснили, может ли половой акт стать причиной инфаркта

Многие слышали о том, что секс определенным образом нагружает сердечно-сосудистую систему, что для людей возрастных, имеющих патологии сердца и сосудов, грозит рисками инфаркта или инсульта во время полового акта. Проведены исследования, которые опровергают убеждения о том, что секс провоцирует сердечные приступы – о них рассказывается на сайте проекта «Если у вас есть сердце».

Исследователи сравнили нагрузку на сердце у мужчин и женщин старше 50 лет на беговой дорожке при высокоинтенсивной тренировке и во время занятий сексом. Измеряли артериальное давление и частоту сердечных сокращений (ЧСС).

Оказалось, что для мужчин ЧСС и «верхнее» артериальное давление во время секса составили 72% и 80% от показателей при максимальной нагрузке на беговой дорожке. Для женщин – 64% и 75% соответственно. После секса все показатели быстро возвращались к нормальным значениям. Соответственно, при занятиях сексом нагрузка на сердце ниже, чем при высокоинтенсивной тренировке на беговой дорожке. Аэробная нагрузка, растяжение суставов, незначительные колебания гормонов – все эти процессы в сексе проходят в деликатном режиме, поэтому даже полезны для сердечной мышцы.

Исследования также показали, что значение играет частота занятий сексом. При их регулярности и привычности повышения риска инфаркта и инсульта не происходит. Случаи, когда сердечная катастрофа происходила во время или сразу после полового акта, чаще бывают у тех, кто занимается сексом эпизодически.

Регулярный секс, с привычным партнером, в комфортной обстановке полезен для сердечно-сосудистой системы.

Американские кардиологи в течение 10 лет наблюдали за пациентами, которые перенесли инфаркт миокарда, и сделали вывод – лишь в 0,7% инфаркту миокарда предшествовал секс. Сексуальная активность не провоцирует сердечные приступы, и риск того, что инфаркт произойдет во время полового акта не выше, чем риск того, что он случится во время чистки зубов или уборки квартиры.

Врачи также говорят, что возвращение к привычной сексуальной жизни после инфаркта миокарда не увеличивает риски повторного инфаркта. Если состояние не ухудшается, сердце не беспокоит – пациентам рекомендуется вести половую жизнь.

Если человек может сделать утреннюю зарядку или подняться пешком на третий этаж – он может спокойно заниматься сексом, не думая о рисках для сердца.