Ученые выяснили, как соль меняет клетки мозга

Специалисты из Университета Макгилла обнаружили новый механизм развития высокого кровяного давления. Он связан с изменениями в головном мозге, которые происходят из-за избытка соли. Полученные результаты опубликованы в журнале Neuron.

В рамках эксперимента учёные давали крысам солевой раствор с концентрацией 2%. Он эквивалентен рациону питания человека, который ест много переработанных продуктов. По словам специалистов, избыток соли приводит к воспалительному процессу в гипоталамусе, который регулирует кровяное давление.

Также исследование показало, что иммунные клетки мозга при слишком большом количестве соли в организме активируются и начинают разрушать отростки астроцитов. То есть клеток, которые отвечают за работу нейронов и передачу сигналов между ними. Когда повреждаются астроциты, ухудшается контроль нейромедиатора глутамата. Это вызывает активацию NMDA-рецепторов и повышение активности нейронов, которые вырабатывают вазопрессин. Последний гормон влияет на артериальное давление.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.