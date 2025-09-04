Названа неочевидная причина лишнего веса

Международная команда ученых выяснила, как взаимодействие между кишечником и мозгом — а также социальные факторы — влияет на пищевое поведение и риск развития ожирения или расстройств пищеварения. Об этом сообщает American Gastroenterological Association (AGA).

Исследователи выяснили, что стресс, связанный с образом жизни, доходом, уровнем образования и доступом к медпомощи, может нарушать баланс в системе мозг–кишечник–микробиом. Это сказывается на настроении, принятии решений и сигналах голода, усиливая тягу к высококалорийной пище. Авторы отмечают, что понимание этих взаимодействий поможет врачам подбирать более персонализированные подходы к лечению ожирения и улучшать качество жизни пациентов.

При этом оказалось, что люди с нарушениями связи кишечника и мозга гораздо чаще демонстрируют симптомы избегающе-ограничительного расстройства приема пищи . Более трети участников с подобными нарушениями показали признаки расстройства избирательного питания. Симптомы включали сенсорное отвращение к еде, отсутствие интереса к приему пищи и страх неприятных последствий.

Авторы призывают внедрить регулярный скрининг и развивать интегрированный подход, объединяющий гастроэнтерологию и психологическую помощь.