Создана основа для более эффективных лекарств против вирусов

Российские ученые совершили прорыв, разработав простой и эффективный метод создания водорастворимых фуллеренов. Эти соединения показали высокую противовирусную активность, сравнимую с современными препаратами против ВИЧ. Новая технология открывает путь к массовому производству лекарств на основе фуллеренов.

© runews24.ru

Нерастворимость в воде была главным препятствием для использования фуллеренов в медицине. Исследователи из Сколтеха и ИПХФ РАН решили эту проблему, предложив простой одностадийный метод синтеза. Это открывает огромные перспективы для создания новых лекарств против ВИЧ и других инфекций.

Ранее писали, что стоматолог Александр Лабухин выделяет четыре ключевых этапа в жизни женщины, когда гормональные изменения повышают риск проблем с зубами и деснами. Специалист рассказывает, на что обратить внимание подросткам, будущим мамам и женщинам в период менопаузы. Кроме того, американские ученые обнаружили шокирующую статистику: хирурги гибнут от рака значительно чаще врачей других специальностей. Показатели смертности среди них на 20% превышают даже данные по населению, не занятому в медицине.