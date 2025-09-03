Разработана программа для быстрого анализа жира вокруг сердца

Учёные из Томска разработали программу EPIFAT, которая автоматически анализирует КТ-изображения сердца и определяет объём и плотность эпикардиального жира — жировой ткани, окружающей сердце. Раньше такой анализ требовал много времени и высокой квалификации специалиста.

Программа EPIFAT полностью автоматизирует процесс и делает его доступным для обычных медицинских учреждений. Это поможет выявлять изменения в сердце на ранних стадиях и корректировать лечение вовремя, отметил заведующий отделом лучевой диагностики НИИ кардиологии Томского НИМЦ РАН Константин Завадовский.

Программа создана на языке Python и использует алгоритмы ИИ. Она обрабатывает: подготавливает данные, выделяет сердце и определяет область жира, после чего рассчитывает его объём и плотность на основе КТ-изображения.

EPIFAT обрабатывает одно исследование всего за 22 секунды, а точность автоматического выделения жира достигает 95,4%, что сопоставимо с результатами опытного врача.

