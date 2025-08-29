Ученые обнаружили удивительную пользу какао

Долгосрочный прием добавок с экстрактом какао не снижает общий риск развития гипертонии, но может предотвращать ее появление у людей с нормальным артериальным давлением. К такому выводу пришли исследователи из Гарвардской медицинской школы и Бригамской женской больницы. Работа опубликована в журнале Hypertension.

В исследовании приняли участие 21 442 пожилых человека: женщины от 65 лет и мужчины от 60 лет. Участники случайным образом получали либо добавку с экстрактом какао и мультивитамином, либо плацебо без биологически активных соединений. Для анализа влияния какао на риск гипертонии отдельно рассмотрели группу из 8 905 человек без повышенного давления на момент начала эксперимента.

За медианный период наблюдения (3,4 года) существенных различий между группами выявлено не было: новые случаи гипертонии развивались с одинаковой частотой. Однако при разборе подгрупп обнаружилось, что у людей с исходным систолическим давлением ниже 120 мм ртутного столба добавка с какао снижала вероятность развития гипертонии на 24 процента. Эффект проявился к концу второго года приема.

Таким образом, исследование показало, что флаванолы какао могут быть более эффективны в сохранении сосудистого здоровья и профилактике раннего повышения давления, чем в снижении уже повышенного.

В июле ученые сообщили о неожиданной пользе кофеина. Оказалось, что он может защищать от депрессии, вызванной хроническим стрессом.