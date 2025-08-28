Ученые нашли способ победить внутрибольничную пневмонию

Эффективный способ борьбы с внутрибольничными инфекциями нашли ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН. Вирус, уничтожающий их возбудителя, содержится в мокроте больных.

Пневмонию, сепсис, менингит и другие тяжелые инфекции вызывает Klebsiella pneumoniae, увы, очень устойчивая к антибиотикам. Даже средства нового поколения не в состоянии разрушить плотную оболочку коварной бактерии. Но это под силу особым вирусам-бактериофагам. Сибирские ученые выделили вирус KlebP_265 у страдающих воспалением легких, собрав мокроту пациентов и поместив ее образцы в среду, питательную для микробов. В результате бактериофаг буквально расчистил окружающее его пространство.

Потом провели эксперимент на мышах, зараженных пневмонией. Выжили только те животные из контрольной группы, которые получали фаговую терапию.

Сейчас ученые, опубликовавшие статью в журнале Viruses, готовятся перейти к клиническим исследованиям и дальнейшей регистрации препарата. У бактериофагов, правда, есть слабое место: микробы могут вырабатывать устойчивость и к ним. Поможет использование "коктейля" из разных бактериофагов либо смеси бактериофага с антибиотиком.

Кстати

Ученые из того же института предлагают использовать бактериофаги для лечения ран. Совмещенные с белковым гидрогелем, эти вирусы способны не только побеждать инфекции, не поддающиеся лечению антибиотиками, но гораздо быстрее восстанавливать кожные покровы.