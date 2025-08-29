Создана универсальная вакцина против рака

Ученые из Университета Флориды представили экспериментальную мРНК-вакцину, которая показала эффективность против различных типов опухолей у мышей, включая те, что обычно устойчивы к лечению. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Biomedical Engineering.

© Lenta.ru

В отличие от традиционных подходов, нацеленных на конкретные виды опухолей, новая вакцина стимулирует общий иммунный ответ организма. Она «будит» иммунные клетки и делает раковые ткани более уязвимыми для атаки. Для усиления эффекта вакцина была объединена с ингибиторами контрольных точек иммунитета — препаратами, снимающими «тормоза» с защитной системы.

В сочетании такая терапия вызывала мощную противоопухолевую реакцию и даже полностью уничтожала некоторые устойчивые опухоли. Отдельно вакцина также демонстрировала положительный эффект, но лучшие результаты наблюдались именно в комбинации.

Сейчас команда исследователей разрабатывает новые формулы мРНК-вакцины и готовится к клиническим испытаниям.

Ранее ученые определили новый метод лечения лейкемии: природное соединение форсколин оказалось способным не только тормозить рост опухолевых клеток, но и усиливать действие химиотерапии.