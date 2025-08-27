Назван срок появления вакцины против ВИЧ

Вакцина против ВИЧ (вируса иммунодефицита человека), вызывающего СПИД разрабатывается в России и может появиться уже через пару лет.

«Мы сейчас создаем иммуногены, смотрим, какие из них будут способны нейтрализовать максимально широкий спектр вариантов вируса. И дальше, соответственно, на второй стадии уже будем их тестировать на сложных животных моделях. То есть весь процесс разработки займет пару лет», – рассказал РИА Новости руководитель отдела эпидемиологии центра Владимир Гущин.

Вакцина разрабатывается в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России.

Ранее «СП» сообщала о том, что в Роспотребнадзоре раскрыли тайну необходимости мытья бананов.

Последние новости и все самое важное о медицине и здравоохранении, - в теме «Свободной Прессы».