Найден генетический виновник преждевременный родов

Специалисты Сеченовского университета нашли доказательства роли варианта гена ADRB2 в риске преждевременных родов. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

© unsplash

«Исследователям впервые удалось показать роль определенного полиморфизма (Gly16Arg) гена, ответственного за работу бета-2-адренергического рецептора (ADRB2) в возникновении угрозы преждевременных родов», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в исследовании приняли участие 120 женщин.

Уточняется, что ген ADRB2 кодирует бета-2-адренергические рецепторы, участвующие в регуляции работы многих систем организма и способны расслаблять гладкую мускулатуру различных органов, в том числе матки. При определенном варианте этого гена процесс нарушается, и матка может начать сокращаться раньше.