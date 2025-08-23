Российские ученые изобрели сфероиды для исследования вирусов

В России ученые изобрели новый способ исследования вирусов. Для этого были особые сфероиды.

«Специалисты Роспотребнадзора разработали инновационный метод исследования вирусов, который предусматривает их отслеживание в лабораторных условиях, имитирующих состояние организма человека. Новый метод основан на использовании 3D-технологий», – сообщили в ведомстве РИА Новости.

Ученые смогли создать трехмерные клеточные сфероиды, в которые заселяют вирусы и смотрят, как они себя ведут. Метод позволит намного лучше изучать появление и развитие вирусных инфекций.

Ранее «СП» сообщала о том, что ВОЗ заявила о высоком уровне смертности от острых респираторных инфекций.

Последние новости и все самое важное о медицине и здравоохранении, - в теме «Свободной Прессы».