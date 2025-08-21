Аналог препарата от тромбоцитопении прошел испытания

В России завершилась третья фаза клинических испытаний биоаналога препарата для лечения иммунной тромбоцитопении. Это заболевание характеризуется тем, что иммунная система разрушает тромбоциты, отвечающие за свертываемость крови. Это приводит к повышенному риску кровотечений и образованию синяков.

Новый препарат, GP40141, является аналогом оригинального лекарства «Энплейт», которое входит в перечень жизненно необходимых препаратов. Российская версия призвана обеспечить больных более доступным терапевтическим вариантом.

Исследование проводилось с участием 136 пациентов из 16 медицинских центров. Часть испытуемых получала биоаналог, а другая — оригинальный препарат. Результаты показали сопоставимую эффективность и безопасность российского лекарства.

Особенностью исследования стал переход пациентов с оригинального препарата на аналог. Это позволило ученым подтвердить не только эффективность, но и безопасность такой замены.

Препарат уже получил регистрационное удостоверение.