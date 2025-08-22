В России научились быстро выявлять бруцеллез

Специалисты Российского противочумного института «Микроб» разработали экспресс-тест для выявления бруцеллёза. Новый метод позволяет получить результаты за 90 минут — в два раза быстрее существующих аналогов.

Тест создан в рамках федерального проекта «Санитарный щит страны». Он отличается высокой точностью и предназначен для оперативной диагностики опасного инфекционного заболевания. Институт готов производить до 5 тысяч тестов ежегодно, что обеспечит необходимый уровень контроля за распространением инфекции.

Бруцеллёз вызывается бактериями Brucella и передаётся от домашних животных к человеку. Болезнь имеет слабо выраженные симптомы, схожие с другими заболеваниями, что часто приводит к позднему выявлению. Быстрая диагностика критически важна для своевременного начала лечения.

Новый тест упростит идентификацию возбудителя в образцах биоматериала.