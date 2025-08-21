Студенты разработали суперпатчи от сухости во рту

В Первом МГМУ команда студентов, в которую вошли стоматологи и провизоры, создала патчи для полости рта. Уникальность в том, что они решают сразу две проблемы: помогают бороться с ксеростомией (а проще, сухостью во рту) и способствуют улучшению эстетики овала лица. Тонизируют мускулатуру лица и шеи.

Одно из главных преимуществ инновационных патчей в том, что они помогают стимулировать выработку слюны. Это важно, так как с возрастом у человека "ротовая жидкость" теряет несколько функций - антимикробную, буферную (для нейтрализации кислот), реминерализующую. А без этого зубы становятся более хрупкими и восприимчивыми к кариесу. Студенты Сеченовского университета предложили комфортное решение проблемы.

В состав новых патчей входит ксилит, стимулирующий слюноотделение, благодаря чему нормализуются все показатели. Новинка легко приклеивается на твердое небо.

«Вторая немаловажная проблема - эстетическая»‎, — отметил один из разработчиков, стоматолог-ортопед, выпускник Института стоматологии имени Е.В. Боровского Сеченовского университета Александр Ежов.

Все делалось по инициативе студентов. Они разработали состав продукта и технологию его производства в лабораториях Института фармации Первого МГМУ. Университет предоставил все необходимое оборудование и материалы. С самым сложным этапом - разработкой основ патчей - помогла справиться куратор проекта, доцент кафедры фармацевтической технологии Сеченовского университета Елена Бахрушина.

Средства по коррекции ксеростомии пользуются большим спросом. Но в основном это ополаскиватели и спреи, которые оказывают кратковременный эффект. А патчи растворяются долго и поддерживают нормальную увлажненность слизистой оболочки рта.