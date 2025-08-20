NASA и Google создадут ИИ-врача для космонавтов

В ближайшие годы NASA планирует длительные миссии на Луну и в дальний космос. Но чем дальше экипаж от Земли, тем сложнее решать медицинские проблемы: связь с врачами задерживается, а у астронавтов лишь базовые навыки оказания помощи. Чтобы подготовиться к таким вызовам, NASA объединилась с Google и разрабатывает цифрового помощника-врача — систему Crew Medical Officer Digital Assistant (CMO-DA).

Она основана на ИИ и должна помогать экипажу в диагностике и лечении заболеваний, когда нет возможности быстро связаться с Землёй. ИИ обучен на данных о медицине в условиях космоса.

Он способен анализировать симптомы, давать рекомендации по лечению и поддерживает принятие решений на основе прогнозов и анализа данных. По задумке, система будет помогать назначенному на борту «медицинскому офицеру» или любому члену экипажа, если возникнет экстренная ситуация.

Первые испытания показали оптимистичные результаты. Сейчас NASA и Google продолжают работу вместе с врачами, чтобы усовершенствовать систему и подготовить её к реальным полётам.