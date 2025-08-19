В Белгороде разработали ИИ для диагностики и лечения аутизма

Ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ) разработали программное обеспечение, способное сократить сроки постановки диагноза "аутизм" на ранней стадии. Кроме того, программа позволит родителям составить индивидуальный план лечения ребенка, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Программное обеспечение является инструментом, который позволит существенно сократить время постановки диагноза врачом и подбора правильного алгоритма лечения и коррекции поведения детей с РАС (расстройство аутистического спектра - прим. ТАСС). Подсистема основана на Денверской модели раннего вмешательства для детей с аутизмом, суть которой заключается в том, чтобы повлиять на поведение и развитие ребенка в первые 48 месяцев его жизни", - сообщили в вузе.

Как пояснил автор идеи исполнительной подсистемы, аспирант кафедры математического и программного обеспечения информационных систем НИУ БелГУ Альамери Али Назар Маджид, основная проблема в раннем лечении аутизма у детей заключается в том, что лечащий врач получает результаты своих рекомендаций не сразу, а спустя время.

"Может пройти несколько месяцев, пока станет понятно, что схему и методику лечения нужно скорректировать или полностью изменить подход. Это упущенное время критично - ребенок стремительно растет и развивается, каждый день приобретает и закрепляет новые навыки. Наша система позволяет не только контролировать ход лечения практически в режиме реального времени, но и добавлять полученные данные в общий банк, на основе которых составляются рекомендации для новых пациентов", - сказал аспирант.

По задумке автора программы, родители соблюдают рекомендации лечащего врача и каждый день заполняют отчет в специальной форме. Искусственный интеллект анализирует данные и выдает рекомендации, параллельно информируя врача. Специалист может скорректировать предложенную компьютером модель и отслеживать состояние и прогресс больного. Система формирует собственную базу данных на основе информации от пациентов, что позволяет давать более точные рекомендации, опираясь на уже имеющийся реальный опыт.

Эффективность Денверской модели раннего вмешательства заключается в постоянном наблюдении за пациентом со стороны родителей, а также в надлежащем выполнении ежедневных заданий в расписании индивидуального плана ребенка в срок, независимо от того, являются ли они долгосрочными или краткосрочными. По данным пресс-службы, в системе имеется блок для обучения родителей, так как многие мало знают об аутизме и не понимают особенностей болезни.