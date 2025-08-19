Найдены бактерии, повышающие устойчивость к антибиотикам

Ученые Южного федерального университета обнаружили в донных отложениях Таганрогского залива бактерии с генами устойчивости к антибиотикам. Микроорганизмы могут представлять угрозу для здоровья людей, повышая их невосприимчивость к воздействию лекарств, сообщила пресс-служба университета.

"Исследователи Южного федерального университета провели комплексный анализ донных отложений Таганрогского залива и выявили повышенный уровень экотоксичности в большинстве проб. Кроме того, были обнаружены бактерии с генами устойчивости к антибиотикам. Эти гены антибиотикорезистентности (АРГ) могут получить патогенные или условно-патогенные для человека бактерии, например, вибрионы, и в этом случае опасность для человека очевидна. Менее очевидна опасность, когда АРГ приобретают бактерии, сами по себе не опасные для человека. Однако при попадании в организм (например, при купании или с пищей) они способны снова передать АРГ другим бактериям, живущим в человеческом организме (в том числе патогенам)", - сказано в сообщении.

Уточняется, что опасные микроорганизмы и гены устойчивости могут попасть в организм человека через морепродукты или во время купания, что в будущем может привести к неэффективности лечения антибиотиками.

Как отметил руководитель исследования, профессор Иван Сазыкин, чьи слова приводятся в сообщении, угроза особенно актуальна для важного рыбопромыслового района, каким является Таганрогский залив. Бактерии могут сохраняться в слабосоленой, вяленой рыбе или морепродуктах, не прошедших достаточную тепловую обработку.

Исследование показало, что распространению опасных генов способствует загрязнение залива тяжелыми металлами и нефтепродуктами, даже если сами антибиотики в воде отсутствуют.

Результаты исследования, поддержанного госзаданием Минобрнауки России, опубликованы в международном научном журнале Marine Pollution Bulletin. В дальнейшем ученые планируют расширить зону исследований на восточное побережье Азовского моря.