Робособаки могут стать массовым инструментом борьбы с вирусом чикунгунья

Использование робособак способно повысить эффективность борьбы с комарами - переносчиками вируса чикунгунья в КНР. При этом Китай обладает возможностями в короткие сроки нарастить производство таких систем для массового использования, сказал ТАСС ведущий инженер лаборатории общей механики НИИ механики МГУ им. М. В. Ломоносова Антон Рогачев.

Бороться с вирусом чикунгунья планируют с помощью робособак
Ранее глава ведомства по защите окружающей среды и экологии Гонконга Се Чжаньхуань сообщил о планах задействовать робособак для борьбы с вирусом лихорадки чикунгунья. С сентября они будут использоваться для распыления инсектицида от комаров в районах, куда трудно добраться человеку, сказал чиновник, слова которого приводит газета South China Morning Post. Инициатива направлена на снижение нагрузки на сотрудников ведомства, распыляющих антикомариный состав в жаркую погоду. Если испытания пройдут успешно, ведомство планирует наращивать количество задействованных роботов.

"Это хорошая инициатива, которая способна принести ощутимый эффект: шагающие роботы наиболее приспособлены к передвижению по пересеченной местности, они не заражаются от комариного укуса и не устают на жаре. Китай может стать первым государством, которое будет массово использовать такие системы для борьбы с комарами - переносчиками чикунгуньи и других вирусов, - страна обладает возможностями быстро нарастить производство до необходимого уровня без существенных преобразований отрасли, так как она уже вполне успешно развивается", - сказал ученый корреспонденту ТАСС.

Эксперт отметил, что мировой рынок роботизированных систем ориентирован больше на развитие крупногабаритных моделей, но с задачей распыления инсектицидов могут справляться и роботы весом до 12 кг.

"Главное - это способность преодолевать препятствия. Риски потерять такого робота, сбившегося с пути в труднодоступном районе, конечно, есть. Но цель - не допустить распространения вирусной инфекции - в данной ситуации может быть важнее", - добавил он.

Робособаки для образования и науки

В России шагающие роботы разрабатываются, в частности, в НИИ механики МГУ им. М. В. Ломоносова. Представители научного центра в начале июля представили вторую версию "Малой образовательной роботизированной собаки" ("МОРС") на Открытой неделе науки БРИКС+ в Бразилии. Она используется для обучения школьников и студентов, а также отработки алгоритмов управления такими платформами и тестирования компонентов электроники.

"Для наращивания производства в России прикладных собак, ориентированных на выполнение конкретных повседневных задач, необходимы инвестиции и устойчивый спрос, который бы сбалансировал стоимость такой системы. Вполне возможно, в будущем роботы займут определенные ниши и будут вполне доступны для компаний и индивидуальных пользователей. Распыление инсектицидов - только она из них. Робособаки перспективны в качестве доставщиков, в роли поводырей для людей с нарушениями зрения", - считает разработчик.

Вспышка лихорадки в Китае

В минувшую пятницу в Гонконге был зарегистрирован новый случай лихорадки чикунгунья, в результате чего общее число заболевших в городе достигло девяти. Первый случай был зарегистрирован 2 августа, он стал также первым официально подтвержденным случаем такого заболевания в Гонконге за шесть лет. Все пациенты завезли болезнь извне - из материкового Китая и Бангладеш.

Ранее вспышка вируса чикунгунья произошла в начале июля в провинции Гуандун во время жаркой и влажной погоды, способствующей размножению комаров, которые переносят вирус. Общее число выявленных случаев лихорадки на юге КНР превысило 8 000. Подавляющее число уже переболело ей в легкой форме. Медицина пока не знает ни лекарства, ни вакцины от чикунгуньи. Инкубационный период обычно составляет от 3 до 12 дней. У заразившихся повышается температура, появляются озноб, боли в спине и суставах, сыпь.

Завозные случаи лихорадки чикунгунья в России на текущий момент не зарегистрированы, но риски существуют, сообщили ранее журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.