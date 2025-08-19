Бороться с вирусом чикунгунья планируют с помощью робособак

Использование робособак способно повысить эффективность борьбы с комарами - переносчиками вируса чикунгунья в КНР. При этом Китай обладает возможностями в короткие сроки нарастить производство таких систем для массового использования, сказал ТАСС ведущий инженер лаборатории общей механики НИИ механики МГУ им. М. В. Ломоносова Антон Рогачев.

Ранее глава ведомства по защите окружающей среды и экологии Гонконга Се Чжаньхуань сообщил о планах задействовать робособак для борьбы с вирусом лихорадки чикунгунья. С сентября они будут использоваться для распыления инсектицида от комаров в районах, куда трудно добраться человеку, сказал чиновник, слова которого приводит газета South China Morning Post. Инициатива направлена на снижение нагрузки на сотрудников ведомства, распыляющих антикомариный состав в жаркую погоду. Если испытания пройдут успешно, ведомство планирует наращивать количество задействованных роботов.

"Это хорошая инициатива, которая способна принести ощутимый эффект: шагающие роботы наиболее приспособлены к передвижению по пересеченной местности, они не заражаются от комариного укуса и не устают на жаре. Китай может стать первым государством, которое будет массово использовать такие системы для борьбы с комарами - переносчиками чикунгуньи и других вирусов, - страна обладает возможностями быстро нарастить производство до необходимого уровня без существенных преобразований отрасли, так как она уже вполне успешно развивается", - сказал ученый корреспонденту ТАСС.

Эксперт отметил, что мировой рынок роботизированных систем ориентирован больше на развитие крупногабаритных моделей, но с задачей распыления инсектицидов могут справляться и роботы весом до 12 кг.

"Главное - это способность преодолевать препятствия. Риски потерять такого робота, сбившегося с пути в труднодоступном районе, конечно, есть. Но цель - не допустить распространения вирусной инфекции - в данной ситуации может быть важнее", - добавил он.

Робособаки для образования и науки

В России шагающие роботы разрабатываются, в частности, в НИИ механики МГУ им. М. В. Ломоносова. Представители научного центра в начале июля представили вторую версию "Малой образовательной роботизированной собаки" ("МОРС") на Открытой неделе науки БРИКС+ в Бразилии. Она используется для обучения школьников и студентов, а также отработки алгоритмов управления такими платформами и тестирования компонентов электроники.

"Для наращивания производства в России прикладных собак, ориентированных на выполнение конкретных повседневных задач, необходимы инвестиции и устойчивый спрос, который бы сбалансировал стоимость такой системы. Вполне возможно, в будущем роботы займут определенные ниши и будут вполне доступны для компаний и индивидуальных пользователей. Распыление инсектицидов - только она из них. Робособаки перспективны в качестве доставщиков, в роли поводырей для людей с нарушениями зрения", - считает разработчик.

Вспышка лихорадки в Китае

В минувшую пятницу в Гонконге был зарегистрирован новый случай лихорадки чикунгунья, в результате чего общее число заболевших в городе достигло девяти. Первый случай был зарегистрирован 2 августа, он стал также первым официально подтвержденным случаем такого заболевания в Гонконге за шесть лет. Все пациенты завезли болезнь извне - из материкового Китая и Бангладеш.

Ранее вспышка вируса чикунгунья произошла в начале июля в провинции Гуандун во время жаркой и влажной погоды, способствующей размножению комаров, которые переносят вирус. Общее число выявленных случаев лихорадки на юге КНР превысило 8 000. Подавляющее число уже переболело ей в легкой форме. Медицина пока не знает ни лекарства, ни вакцины от чикунгуньи. Инкубационный период обычно составляет от 3 до 12 дней. У заразившихся повышается температура, появляются озноб, боли в спине и суставах, сыпь.

Завозные случаи лихорадки чикунгунья в России на текущий момент не зарегистрированы, но риски существуют, сообщили ранее журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.