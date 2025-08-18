Найден вирус, разрушающий возбудителя пневмонии

Ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН нашли специальный вирус - бактериофаг, разрушающий бактерию, которая вызывает пневмонию, менингит и сепсис, часто служит причиной внутрибольничных инфекций и не поддается лечению антибиотиками. Об этом сообщает официальное издание СО РАН "Hayкa в Сибири".

Бактериофаги - вирусы, заражающие бактерии. Бактериофаг разрушает полисахаридную капсулу - плотную оболочку бактерии, которая обычно не дает антибиотикам проникнуть внутрь. Без этой оболочки становится проще справиться с инфекцией, поэтому сейчас бактериофаги рассматриваются как альтернатива или дополнение к антибиотикам.

"Ученые обнаружили бактериофаг KlebP_265 у пациентов с пневмонией. Они собрали мокроту больных: в ней содержались не только опасные бактерии, но и бактериофаги, которые на них обычно охотятся", - говорится в сообщении.

Образец, содержащий колонии опасной бактерии, поместили на питательное желе для микробов. Ученые добились, чтобы бактерия покрыла поверхность желе сплошным слоем, а затем следили за изменениями. Затем эксперименты по изучению эффективности найденного бактериофага провели на мышах, зараженных смертельной дозой бактерии. При помощи специальных рецепторов бактериофаг нашел бактерию и присоединился к ней. Затем проткнул плотную полисахаридную защиту клетки "хвостом" и впрыснул свою ДНК. Вирус размножился внутри клетки. Издание отмечает, что сами бактериофаги неопасны для организма и бесследно выводятся печенью. По итогам эксперимента в контрольной группе (без введения бактериофага) все мыши погибли из-за инфекции. В опытной группе, получившей фаговую терапию, выжили 100% животных. Сейчас исследователи работают над тем, чтобы появилась возможность перейти к клиническим исследованиям и дальнейшей регистрации препарата.