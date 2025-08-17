Ученые назвали микроэлементы, дефицит которых приводит к остеоартриту

Ученые из Сеченовского университета сделали открытие о том, что у людей, страдающих остеоартритом, наблюдается уменьшение концентрации двух микроэлементов в организме.

© runews24.ru

Остеоартрит, диагностируемый ежегодно у 700 миллионов человек по всему миру, является одним из наиболее часто встречающихся заболеваний суставов. Особенно подвержены ему женщины старшего возраста.

В рамках исследования, направленного на выявление факторов, способствующих увеличению заболеваемости, российские ученые изучили концентрацию 13 микроэлементов в крови более чем у 300 пациенток. Участницы были разделены на группы в соответствии со степенью поражения суставов.

Полученные данные свидетельствуют о том, что у женщин с остеоартритом уровень селена и цинка был снижен на 7–9% по сравнению со здоровыми. Также были обнаружены пониженные значения железа и ванадия. При проведении анализа учитывались возраст, масса тела и сопутствующие заболевания.

Исследователи подчеркнули, что недостаток селена и цинка может усугублять развитие болезни, активизируя окислительный стресс и воспалительные реакции.