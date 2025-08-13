Корейские ученые признали старение «заразным»

Геронтологи из Медицинского колледжа Корейского университета выяснили, что белок HMGB1, связанный со старением, способен повреждать молодые клетки и запускать цепную реакцию их износа. Результаты исследования опубликованы в журнале Metabolism – Clinical and Experimental (MCE).

HMGB1 вырабатывается в организме на протяжении всей жизни. У молодых людей он находится внутри клеток и помогает обеспечивать их нормальную работу. Однако с возрастом стареющие клетки «выбрасывают» этот белок наружу.

Лабораторные исследования показали: попадая во внеклеточное пространство, он взаимодействует с рецепторами соседних клеток и запускает в них процессы старения. В ответ пораженные клетки также выделяют HMGB1, что ускоряет распространение изменений по всему организму.

Ученые отметили, что белок существует в двух формах. Активная форма вызывает повреждение и воспалительную реакцию, тогда как неактивная — не оказывает вредного воздействия. В экспериментах было показано, что даже молодые клетки после контакта с активным HMGB1 перестают делиться и начинают выделять вещества, вызывающие воспаление.

Впервые этот механизм ученые заметили при исследовании пожилых пациентов с травмами, а затем подтвердили результаты в опытах на мышах. Авторы отмечают, что старение может распространяться в тканях не постепенно, а быстро, по цепному принципу, что открывает перспективы для разработки методов его замедления.