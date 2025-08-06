Популярное лекарство от диабета оказалось полезно против деменции

Препарат, который десятилетиями применяют для лечения диабета, может стать неожиданным союзником в борьбе с деменцией и преждевременной смертью. К такому выводу пришли ученые из Тайваня, проанализировав данные почти полумиллиона человек с избыточным весом. Работа опубликована в журнале Diabetes Obesity and Metabolism (DOM).

© Газета.Ru

Исследование охватило 452 777 взрослых, страдающих от лишнего веса или ожирения. За 10 лет наблюдения среди них было зафиксировано более 35 тысяч случаев деменции и свыше 76 тысяч смертей. Но у тех, кто принимал метформин, оба этих показателя оказались существенно ниже.

Снижение риска смерти среди пациентов, принимавших препарат, составило 26–28%, а риск развития деменции оказался ниже на 8–12% по сравнению с теми, кто не использовал метформин. Причем защитный эффект проявлялся во всех категориях — от умеренного до тяжелого ожирения.

«Результаты обнадеживают, — отметил соавтор исследования доктор Чиефэн Чэнь из Медицинского университета Тайбэя. — Но чтобы понять, как именно метформин влияет на мозг и продолжительность жизни, необходимы дополнительные исследования».

Метформин давно изучается как потенциальный «препарат долголетия»: его противовоспалительные и метаболические свойства вызывают интерес не только у эндокринологов, но и у геронтологов. Новая работа подкрепляет гипотезу о том, что он может влиять на процессы старения — и, возможно, стать частью профилактики нейродегенеративных заболеваний.