Выяснилось, что «заклятые друзья» ускоряют наше старение

Многие из нас сталкиваются с людьми, которые приносят больше беспокойства, чем радости. Как оказалось, они не просто тянут нас вниз — а ускоряют процесс старения.

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Психологи давно знают, что крепкие социальные связи влияют на продолжительность жизни: по данным исследований, социальная изоляция может оказывать на смертность такое же влияние, как ожирение или недостаток физической активности.

Также очевидно, что качество этих связей не менее важно, чем их количество. В 2012 году в Университете Юты выяснили, что «заклятые друзья», отношения с которыми постоянно меняются между плохими и хорошими, ускоряют укорочение теломер — защитных колпачков на концах хромосом. Это естественный процесс, опосредованный старением, и его связывают с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Авторы нового исследования решили точнее измерить степень этого эффекта, результатами чего поделились на сервере препринтов medRxiv. Они проанализировали влияние негативных социальных связей на метки метилирования — крошечные химические изменения в ДНК.

«С возрастом характер этих меток меняется предсказуемым образом», — говорит социолог Бёнкю Ли из Нью-Йоркского университета.

Исследователи попросили 2232 человек предоставить образцы слюны для эпигенетического тестирования и описать свои отношения с ключевыми фигурами из их окружения. Для этого участники отвечали на вопросы вроде: «Как часто X донимал вас, создавал проблемы или усложнял жизнь?», выбирая варианты: «никогда», «редко», «иногда» или «часто».

Любой, кто создает такие проблемы «иногда» или «часто», был помечен как источник стресса — и таковых, как ни удивительно, оказалось довольно много.

«Более половины взрослых сообщают, что среди их ближайших контактов есть хотя бы один "дониматель"», — констатирует Ли.

Эти люди, похоже, оказывают значительное влияние на эпигенетические маркеры: каждый «заклятый друг» связан с ускоренным биологическим старением примерно на 0,5%, что делает человека в среднем на 2,5 месяца старше биологически, чем можно ожидать исходя из его хронологического возраста.

Негативные социальные связи могут запускать хроническую воспалительную реакцию на стресс: людей с подобными отношениями отмечены более высокие уровни таких маркеров, что может ослаблять иммунную систему.

«Биологическое воздействие высокой доли источников стресса в окружении сопоставимо по масштабу с разницей между курильщиками и тем, кто никогда не курил», — сравнивает Ли.

Наиболее выраженный вред проявляют те «заклятые друзья», которые оказывали человеку какую-то социальную поддержку.

«Тот, кто сегодня вас утешает, завтра может вас раскритиковать, нанося больше физиологического ущерба, чем отношения, которые можно однозначно классифицировать как плохие и которых можно избегать», — объясняет исследователь.

Полученные результаты «полностью согласуются с другими работами по этой теме и подчеркивают важность социальных отношений для здоровья», отметил профессор Алекс Хаслам из Квинслендского университета.

По его мнению, общее чувство принадлежности к группе может влиять на старение сильнее, чем воздействие отдельных людей: «Например, если я состою в книжном клубе или пою в хоре, мое здоровье будет зависеть от идентификации с группой в целом, а не от того, насколько успешно получается ладить с отдельными ее членами».