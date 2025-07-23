Революция в лечении рака: ученые приблизились к разработке универсальной вакцины

Ученые США приблизились к разработке универсальной вакцины от рака. Иммунотерапия действительно является сегодня очень перспективным направлением в лечении онкозаболеваний, подтвердил врач-онколог Вадим Гутник. Однако рассчитывать, что ученые создадут универсальную «золотую пулю» против всех видов рака пока не приходится, отметил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

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По данным Университета Флориды, исследователи обнаружили, что не имеющие специфического действия против конкретных опухолей вакцины препятствуют росту нескольких типов новообразований. Их работа может оказаться очень полезной для медицины, считает Гутник. Он пояснил, что основная проблема мировой онкологии заключается в том, что организм на первом этапе воспринимает раковые опухоли как свои и не уничтожает. На этом фоне иммунотерапия приобретает особое значение, согласился он.

«В некоторых сферах произошла, можно сказать, маленькая, а где-то и большая революция — скажем, при лечении меланомы, рака легкого или рака почки иммунотерапия очень хорошо себя зарекомендовала и вытеснила с первых позиций классическую химиотерапию. Поэтому если есть способ еще больше усилить эффект иммунотерапии [с помощью РНК-вакцин] при лечении злокачественных новообразований, так это прекрасно», — пояснил врач.

Однако при этом он призвал не рассчитывать, что в ближайшее время созданные учеными США РНК-вакцины начнут массово применяться для лечения рака. Сначала они должны пройти через длительные испытания на мышах, собаках, а затем через клинические исследования. Только в случае успешного прохождения всех этапов вакцины могут оказаться в арсенале онкологов, заключил Гутник.

До этого директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, что разрабатываемая в России мРНК-вакцина от рака станет бесплатной для пациентов – Минздрав планирует включить ее в перечень услуг, покрываемых системой ОМС. Он также сообщил, что Минздрав и Минпромторг намерены выделить финансирование для налаживания полного цикла производства компонентов вакцины внутри страны. При этом клинические испытания вакцины проводиться не будут.